Министерство юстиции России сформирует еще один реестр иностранных агентов. Туда будут вносить незарегистрированные в России общественные организации, которые занимаются политической деятельностью и финансируются из‑за рубежа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект президентского указа, который наделяет Минюст правом создать такой реестр.

Сейчас в России есть два списка иноагентов — для зарегистрированных НКО, а также для средств массовой информации. Во второй также входит реестр физических лиц — иноагентов.

На неделе Госдума приняла закон об административных штрафах за нарушение правил деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Он вводит штрафы для СМИ, которые упоминают иноагентов без указания их статуса, а также для самих иноагентов — за размещение материалов без соответствующей отметки.

Новые правила также увеличивают штрафы для НКО, которые ведут политическую деятельность без указания статуса иноагента. Закон вступит в силу 1 марта.