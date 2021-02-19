Оксимирон записал куплет для немецкого рэпера Kool Savas

Композиция пока не добралась до стримингов, но ее можно послушать на ютьюб-канале Оксимирона.

Ты бы расспросил меня о трусости, братец — я в этом шарю. Ведь малодушие с юных лет, как клякса сопровождает. Чистый лист судьбы, пока я был занят правописанием. От нехватки знаний себя — был завален главный экзамен.

Последний (надеемся, только на данный момент) альбом Оксимирона — «Горгород» — вышел в октябре 2015 года. С тех пор рэпер не выпускал полноценных релизов, лишь пару сольных треков и появлялся в фитах и коллаборациях. В 2019 году музыкант участвовал в 17 Независимом баттле, но выбыл в пятом раунде, отказавшись записывать трек. «От баттла я уже получил главное — выход из ступора», — заявил тогда он.