Оксимирон записал куплет для немецкого рэпера Kool Savas

Оксимирон появился на фите немецкого рэпера Kool Savas. Он записал куплет для трека «Dunkler Tag», который появится на будущем альбоме Kool Savas «Aghori».
Композиция пока не добралась до стримингов, но ее можно послушать на ютьюб-канале Оксимирона.
Куплет российского рэпера начинается со следующих строчек:
Последний (надеемся, только на данный момент) альбом Оксимирона — «Горгород» — вышел в октябре 2015 года. С тех пор рэпер не выпускал полноценных релизов, лишь пару сольных треков и появлялся в фитах и коллаборациях. В 2019 году музыкант участвовал в 17 Независимом баттле, но выбыл в пятом раунде, отказавшись записывать трек. «От баттла я уже получил главное — выход из ступора», — заявил тогда он.