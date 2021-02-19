Студия Pixar сделала ремейк мультика «Вверх» в стиле аниме. Он длится полторы минуты

Pixar решил нарисовать ремейк мультфильма «Вверх» в стиле аниме. Результат эксперимента киностудия опубликовала в твиттере с подписью: «Это пиксельное приключение, которое нельзя пропустить».

Ролик, который длится всего полторы минуты, получился кратким пересказом культовой ленты. По сюжету главный герой привязал тысячи воздушных шариков к своему дому и отправился в путешествие, чтобы найти райский водопад (прототип Анхеля в Венесуэле).

В видео нет ни одного диалога, зато очень много ярких деталей и эмоций. А главное — есть практически все герои оригинального мультфильма, в том числе хозяин летающего дома Карл, приставучий бойскаут Расселл, верный пес Лаг и цветная птица Кевин.