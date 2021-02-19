Гостем нового выпуска шоу «Mint Music Home» стал певец Zoloto

Гостем второго выпуска нового сезона шоу «Mint Music Home» стал казахстанский музыкант Zoloto. Он поговорил с ведущим Анреем Клюкиным о любви к группе «Сектор Газа», причинах распада своего первого коллектива и нелюбви к телешоу.
«Меня папа повел, когда мне было шесть лет, на группу „Сектор Газа“. Это было незабываемо, и там не было ничего слышно, и саундчек прям был на стадионе, но тем не менее так люди двигались, что я понял — это реально серьезная народная группа. Когда нашему барабанщику я рассказываю, что я был на концерте группы „Сектора Газа“, он такой: „Я тебе не верю, ты легенда просто“. Очень важен сторонний взгляд на музыку, когда ты вырван из контекста, и даже был фильм Гая Ричи, где в саундтрек входит „Сектор Газа“, где есть линия с Романом Абрамовичем», — поделился артист.
В новом сезоне «Mint Music Home» будет 7 выпусков, в которых примут участие Drummatix, «Папин олимпос», Эрика Лундмоен, «Моя Мишель» и Антоха МС.
Героиней первого выпуска этого сезона стала хип-хоп-артистка Екатерина Бардыш, известная как Drummatix. Она встретилась с продюсером фестиваля «Дикая мята» Андреем Клюкиным и рассказала ему о своем отношении к гендерной повестке, актерской профессии, городе мемов и нелюбви к рэп-баттлам.