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В Москве проведут голосование по вопросу установки памятника на Лубянке

Семён Гудошников
Сегодня в 17:46

Власти Москвы запустят 25 февраля голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади напротив здания ФСБ. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на председателя общественной палаты города Константина Ремчукова.

Опрос будет проходить на нескольких площадках — на портале «Активный гражданин», в СМИ и через муниципальных депутатов. На выбор жителям столицы дадут два варианта: установить на Лубянке памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Высказаться за то, чтобы оставить площадь в нынешнем виде, не получится.

Голосование продлится до 5 марта. На основе штаба в Общественной палате по наблюдению за выборами создадут рабочую группу, которая будет мониторить процесс опроса.

16 февраля в Москве прошли общественные слушания по вопросу возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. В ходе них главный архитектор города Сергей Кузнецов и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сказали, что не против установки доминанты в этом месте. Однако первый назвал дискуссионным вопрос о том, что конкретно может стать такой доминантой, а второй предложил поставить там памятник Юрию Андропову.

По итогам заседания зампред палаты Алексей Венедиктов анонсировал создание списка исторических фигур, чей памятник может появиться на Лубянке.

Скульптуру Феликса Дзержинского установили напротив здания КГБ СССР на Лубянской площади в 1958 году. В то время площадь носила его имя. Дзержинский — основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая спустя ряд трансформаций превратилась в НКВД, а затем в КГБ.

Памятник демонтировали по требованию москвичей 22 августа 1991 года после неудачной попытки госпереворота. По воспоминаниям историка Сергея Станкевича, жители столицы раскачивали 11-тонную статую, и появился риск, что она может упасть на людей. Тогда Станкевич, в то время народный депутат СССР, предложил демонтировать монумент с помощью двух кранов. Его поддержал мэр города Гавриил Попов и Городской совет народных депутатов. Затем скульптуру вместе с другими советскими памятниками, снятыми с пьедесталов, поместили в парк искусств «Музеон», где она до сих пор и находится.

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