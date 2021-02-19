Земфира выпустила сингл «Остин»

Песня предположительно войдет в новый альбом Земфиры, который в начале февраля анонсировала актриса и режиссер Рената Литвинова .

Российская певица Земфира выпустила сингл под названием «Остин» и анимационный клип на него. Видео появилось на ютьюб-канале артистки.

Главный персонаж трека, к которому обращается певица — дворецкий из видеоигр Homescapes и Gardenscapes. В клипе он блуждает по пустынному и пугающему дому, в котором не живет, кажется, никто, кроме тараканов и воспоминаний.

Видео сняла продакшн-студия Koshta вместе с режиссером Алексеем Крупником и оператором Андреем Николаевым. В производстве помогали также Petrich и Zheeshee — они занимались компьютерной графикой.