перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Земфира выпустила сингл «Остин»
Земфира выпустила сингл «Остин» 0:37
Дэнни Эльфман напишет музыку к фильму «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» 0:16
Мария Захарова заявила, что Россия не стремится разорвать отношения с ЕС Вчера в 23:29
Хоакин Феникс сыграет главную роль в новом фильме автора «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Вчера в 23:00
Apple представила 217 новых эмодзи. В том числе, бородатую женщину, шприц без крови и сердце в огне Вчера в 22:54
Popoff Kitchen проведет вечеринку в московском клубе District 27 Вчера в 22:14
ACSpressroom/Twitter Американские ученые разработали съедобные голограммы
Американские ученые разработали съедобные голограммы Вчера в 22:10
Диана Вишнева и Пушкинский музей показали тизер фильма «Слепок» Вчера в 21:29
Вышел первый трейлер нового фильма по игре «Мортал Комбат». В центре сюжета – Саб-Зиро Вчера в 21:08
Жители Техаса спасли более 4000 морских черепах от аномальных холодов Вчера в 20:32
Z4ch3ryW/Twitter В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его
В столице Конго появился еще один загадочный монолит. Местные жители уничтожили его Вчера в 20:29
Умер Андрей Мягков, Соловьеву запретили въезд в Латвию и другие новости дня Вчера в 20:12 Дайджест
«Дом с маяком» запустит развлекательные проекты с участием Дарьи Мельниковой и Татьяны Фельгенгауэр Вчера в 19:43
Пенсионера из Москвы задержали за групповое изнасилование. Преступление он совершил 47 лет назад Вчера в 18:54
После скандала с сексистскими высказываниями главой оргкомитета «Токио-2020» назначили женщину Вчера в 18:41
Эстония выслала из страны российского дипломата. Москва планирует ответить тем же Вчера в 17:59
MSNBC/YouTube В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка
В Атлантик-Сити снесли казино Трампа. На его месте будет парковка Вчера в 17:50
«Рефлексия на тему постсоветской электронной сцены»: в Москве запускается проект «Радиотехника» Вчера в 17:45
Суд приговорил активистку Анастасию Шевченко к 4 годам условного срока Вчера в 17:12
Popoff Kitchen вместе с Test FM запускает серию вечеринок «Квир мир» Вчера в 16:44
Отключить рекламу

Земфира выпустила сингл «Остин»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Российская певица Земфира выпустила сингл под названием «Остин» и анимационный клип на него. Видео появилось на ютьюб-канале артистки.

Песня предположительно войдет в новый альбом Земфиры, который в начале февраля анонсировала актриса и режиссер Рената Литвинова.

Главный персонаж трека, к которому обращается певица — дворецкий из видеоигр Homescapes и Gardenscapes. В клипе он блуждает по пустынному и пугающему дому, в котором не живет, кажется, никто, кроме тараканов и воспоминаний.

Видео сняла продакшн-студия Koshta вместе с режиссером Алексеем Крупником и оператором Андреем Николаевым. В производстве помогали также Petrich и Zheeshee — они занимались компьютерной графикой.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Люди
Рената Литвинова
Андрей Николаев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить