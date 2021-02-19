«Я не перестал быть либералом»: Тина Канделаки взяла интервью у Константина Богомолова

Режиссер Константин Богомолов стал новым героем программы Тины Канделаки «Специальный гость» на канале RTVI. В интервью он рассказал ведущей о том, зачем написал свой скандальный манифест, как поменялись его политические взгляды, почему нужно прекратить за все извиняться, а также что ждет «Гоголь-центр» после ухода Кирилла Серебренникова.

«Новая газета» опубликовала манифест Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0» 10 февраля. В нем режиссер рассуждает о новой этике, называя ее «Новым этическим рейхом», а также предлагает России не ориентироваться на нынешние западные ценности, которые, по его мнению, подразумевают тотальный контроль над эмоциями и сексуальной жизнью человека. Текст вызвал широкий резонанс в обществе, некоторые деятели культуры, в том числе режиссер Иван Вырыпаев, обвинили Богомолова в том, что он стал государственником.

«Афиша Daily» публикует краткий пересказ беседы Богомолова и Канделаки. Посмотреть интервью полностью можно здесь.

О манифесте и реакции на него

Долго задумывал манифест, но писать его начал около полугода назад. Сначала зачитывал друзьям, знакомым, а когда текст приобрел завершенный вид — решил «выбросить в мир». Этим текстом хотел просто высказаться, как живой человек, который по-живому чувствует и мыслит. Но отрицать возможные ошибки не собирался, а наоборот, был готов к спору и обсуждению.

Такого объема критики и такой реакции не ожидал. Абсолютно все посчитали необходимым ответить на манифест: написать письмо, статью, возражение или предположение, почему этот текст выпущен. И многие задались вопросом о проплаченности текста. Это можно объяснить привычкой российской интеллектуальной элиты торговать идеями.