«Лауд» представили альбом «Красный закат». На фитах Cream Soda, Thomas Mraz и GONE.Fludd

В альбом вошли 10 треков, в том числе фиты с Vacio, Cream Soda, GONE.Fludd, Thomas Mraz и Lovanda. Это первая полноформатная пластинка группы, спродюсированная самими музыкантами.

Уфимско-петербургская группа «Лауд» выпустила новый альбом «Красный закат». Послушать релиз можно в Apple Music , Spotify , «Яндекс.Музыке» , «ВКонтакте» и на ютьюбе .

Презентация релиза пройдет 27 марта в Gipsy. Билеты на концерт можно купить здесь.

В начале февраля «Лауд» выпустили клип на заглавный сингл с нового альбома, записанный совместно с рэпером Vacio. Ролик сняли режиссеры Илья Бочарников и Максим Росличенко.

Свой первый альбом «Привет!» трио представило в 2015 году. Однако наибольшую популярность им принесла пластинка «ТанецГолосЗвук» и ее вторая и третья части. В 2019-м группа вместе с Cream Soda выпустила мини-альбом для вечеринок «Русский стандарт», тогда же вышел EP «Громко».