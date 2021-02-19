В сети появились контактные данные предполагаемых разработчиков «Гидры» — крупнейшей в России площадки по торговле наркотиками в даркнете. Тот, кто слил эту информацию, утверждает, что пытался договориться с командой разработчиков проекта о выкупе, но после неудачных попыток решил опубликовать данные.

По словам неизвестного, сведения о людях, которые делают «Гидру», ему удалось раскрыть в результате продолжительной DDOS-атаки на сайт. Благодаря некоторым фрагментам кода, который разработчики убрали через три часа после его появления, автор якобы смог установить личность администратора под псевдонимом «Аскольд Монархов».

Затем он выяснил, что под этим псевдонимом скрывается гражданин Украины Колеснев Богдан Русланович — разработчик торговых и финансовых систем ориентированных на рынок ПАВ. Помимо Колеснева, по его словам, в команду разработчиков входит некий Александр Дырявин из Чернигова, который отвечает за email, SMS и мессенджер маркетинг в компании SendPulse.

Подробности того, как ему удалось найти личные данные предполагаемых разработчиков «Гидры» он выложил на сайте hydra.expert.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию на момент публикации заметки не удалось. «Афиша Daily» обратилась за комментариями на почтовые адреса и страницы в соцсетях, указанные в материале.

«Гидра» — сайт в даркнете, выполняющий роль посредника между продавцами наркотических веществ и их покупателями. Помимо наркотиков, на площадке можно купить поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. За год, по подсчетам издания «Проект», площадка зарабатывает больше 1 млрд рублей.