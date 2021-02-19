Panasonic создала «обнимательного» робота-кота. Он может махать хвостом и пукать

Японская компания Panasonic создала стационарного робота-кота Никобо для людей, которые страдают от одиночества во время пандемии. Об этом сообщает Gizmodo.

У Никобо нет ног или колес, чтобы самостоятельно передвигаться по дому, но он может активно крутиться на месте, кивать головой, менять направление взгляда и помахивать серым хвостом. А если у него плохое настроение — он начнет пукать, чтобы быть похожим на настоящих котов.

В робота встроена камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет ему идентифицировать своего хозяина, а также датчик освещения, чтобы Никобо мог поспать при ярком солнечном свете. Робокот выполнен из приятного вязаного материала, поэтому его постоянно хочется обнимать.