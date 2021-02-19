Panasonic создала «обнимательного» робота-кота. Он может махать хвостом и пукать

Японская компания Panasonic создала стационарного робота-кота Никобо для людей, которые страдают от одиночества во время пандемии. Об этом сообщает Gizmodo.
У Никобо нет ног или колес, чтобы самостоятельно передвигаться по дому, но он может активно крутиться на месте, кивать головой, менять направление взгляда и помахивать серым хвостом. А если у него плохое настроение — он начнет пукать, чтобы быть похожим на настоящих котов.
В робота встроена камера с функцией распознавания лиц, которая позволяет ему идентифицировать своего хозяина, а также датчик освещения, чтобы Никобо мог поспать при ярком солнечном свете. Робокот выполнен из приятного вязаного материала, поэтому его постоянно хочется обнимать.
Помимо объятий, с ним также можно разговаривать. Правда, сначала он будет знать только несколько слов, но постепенно его речь прокачается до уровня ребенка.
Никобо был разработан Panasonic совместно с Мичио Окада, профессором Университета технологий Тоехаси, который уже много лет занимается так называемыми роботами-компаньонами. Такие умные помощники не только скрашивают досуг человека, но и позволяют ему проявлять заботу.
Стоит робот-кот 26 тыс. рублей, но купить его не получится. Дело в том, что Panasonic представила его через краудфандинг, пообещав выпустить 320 моделей, которые уже раскупили. Владельцы также должны будут платить по 10 долларов ежемесячно для обновления ПО.