перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Илон Маск: биткоин — «чушь собачья», а решение вложить в нее 1,5 млрд долларов — авантюра 19:18
Фестиваль «Золотая маска» покажет 16 спектаклей по мотивам творчества Достоевского 19:04
«Студия Артемия Лебедева» представила айдентику для Хохловки. Пользователи не оценили 18:45
Экозащитники подали в суд на компанию Романа Абрамовича из‑за стройки паркинга в Крылатском 18:31
«Я не перестал быть либералом»: Тина Канделаки взяла интервью у Константина Богомолова 18:15
Группа Tindersticks выпустила 13-й альбом. В «Distractions» вошли три очень длинных трека 17:59
NStarikov/Twitter В Москве проведут голосование по вопросу установки памятника на Лубянке
В Москве проведут голосование по вопросу установки памятника на Лубянке 17:46
Студия Pixar сделала ремейк мультика «Вверх» в стиле аниме. Он длится полторы минуты 16:54
Гостем нового выпуска шоу «Mint Music Home» стал певец Zoloto 16:47
Алмо выпустил сингл «Боль» про абьюзивную любовь 16:25
Кокошкино, Толстопальцево и Внуково: в Новой Москве откроются «современные и комфортные» вокзалы 16:11
В сеть слили данные предполагаемых разработчиков «Гидры» — площадки по продаже наркотиков в даркнете 15:59
enriquelopezgarre/Pixabay Apple займется разработкой 6G. Но технологию планируют запустить только через 10 лет
Apple займется разработкой 6G. Но технологию планируют запустить только через 10 лет 15:37
Минюст создаст еще один список иноагентов — для незарегистрированных общественных организаций 15:28
НАСА предложило всем желающим сфотографироваться на Марсе. Показываем первые снимки с котиками 15:13
«Норникель» пообещал компенсировать ущерб от разлива топлива. Штраф выплатят за счет дивидендов 13:42
МС Сенечка обвинил GONE.Fludd в плагиате 12:50
Panasonic создала обнимательного робота-кота. Он может махать хвостом и пукать 12:07
norimyxxxo/Instagram Оксимирон записал куплет для трека немецкого рэпера Kool Savas
Оксимирон записал куплет для трека немецкого рэпера Kool Savas 11:33
В России выявили 13 433 случая коронавируса 11:16
Отключить рекламу

«Студия Артемия Лебедева» представила айдентику для Хохловки. Пользователи не оценили

Семён Гудошников
Сегодня в 18:45

Дизайн-студия Артемия Лебедева представила айдентику для арт-квартала Хохловка на Ивановской горке. На сайте студии можно увидеть как процесс создания айдентики и логотипа, так и результат, а также возможности их применения.

По задумке дизайнеров, разработанный логотип отсылает к очертаниям старинных окон, за каждым из которых течет своя жизнь. Была создана также торжественная версия логотипа (она переливается разными цветами) и паттерн на основе него.

«Квартал развивается вместе с городом, поэтому сегодня Хохловка стала более деловитой. При этом ее душу стараются сохранять максимально заботливо и с большой любовью к местным историческим памятникам. Этому служит и разработанная для квартала айдентика, которая прекрасно передает дух места и вписывается в его атмосферу», — сказано на сайте студии.

© «Студия Артемия Лебедева»
1 из 3
© «Студия Артемия Лебедева»
2 из 3
© «Студия Артемия Лебедева»
3 из 3

Дизайнером проекта выступил Владимир Павленко, за плечами которого разработка внешнего вида «Моих поликлиник», навигации в парке «Зарядье» и множества других проектов. В студии Лебедева он работает с 2010 года.

В группе в фейсбуке, посвященной арт-кварталу, оставляют в основном негативные комментарии относительно новой айдентики. «Прелесть этого места как раз в том, что оно историческое, несуетное, деловитость — это Москва-Сити, где как раз нет места неспешности и мечтательности», — сказала одна из пользовательниц.

«Можно эту айдентику вместе с бизнес-центром и деловитыми девелоперами отправить осваивать Новую Москву? Серьезно, там все это нужнее. Людям нужны рабочие места рядом с домом», — написал другой.

В августе прошлого года компания AB Development представила проект застройки Ивановской горки. Там должен появиться бизнес-кластер с ресторанами наземной площадью более 7000 квадратных метров.

Как утверждается в проекте, культурно значимые здания на территории будут отреставрированы и переоборудованы под рестораны, однако общественники говорят, что несколько исторических домов пойдут под снос. Речь, в частности, о хозяйственной постройке на территории Палат дьяка Украинцева и доме в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона.

Несмотря на запрет суда, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство бизнес-центра. В начале февраля на Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домов, которые намереваются снести.

События недели на afisha.ru
приключение
Конек-горбунок
Новейшая экранизация русской народной сказки с Павлом Деревянко в роли жеребца
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
триллер
Мавританец
Узник Гуантанамо рассказывает свою историю
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
триллер
Персона
Драма Ингмара Бергмана, получившая две национальные кинопремии Швеции в 1967 году

Другие материалы по темам

Люди
Артемий Лебедев
Владимир Павленко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить