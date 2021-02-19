«Студия Артемия Лебедева» представила айдентику для Хохловки. Пользователи не оценили

Дизайн-студия Артемия Лебедева представила айдентику для арт-квартала Хохловка на Ивановской горке. На сайте студии можно увидеть как процесс создания айдентики и логотипа, так и результат, а также возможности их применения. По задумке дизайнеров, разработанный логотип отсылает к очертаниям старинных окон, за каждым из которых течет своя жизнь. Была создана также торжественная версия логотипа (она переливается разными цветами) и паттерн на основе него.

«Квартал развивается вместе с городом, поэтому сегодня Хохловка стала более деловитой. При этом ее душу стараются сохранять максимально заботливо и с большой любовью к местным историческим памятникам. Этому служит и разработанная для квартала айдентика, которая прекрасно передает дух места и вписывается в его атмосферу», — сказано на сайте студии.

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Дизайнером проекта выступил Владимир Павленко, за плечами которого разработка внешнего вида «Моих поликлиник», навигации в парке «Зарядье» и множества других проектов. В студии Лебедева он работает с 2010 года. В группе в фейсбуке, посвященной арт-кварталу, оставляют в основном негативные комментарии относительно новой айдентики. «Прелесть этого места как раз в том, что оно историческое, несуетное, деловитость — это Москва-Сити, где как раз нет места неспешности и мечтательности», — сказала одна из пользовательниц. «Можно эту айдентику вместе с бизнес-центром и деловитыми девелоперами отправить осваивать Новую Москву? Серьезно, там все это нужнее. Людям нужны рабочие места рядом с домом», — написал другой.

В августе прошлого года компания AB Development представила проект застройки Ивановской горки. Там должен появиться бизнес-кластер с ресторанами наземной площадью более 7000 квадратных метров. Как утверждается в проекте, культурно значимые здания на территории будут отреставрированы и переоборудованы под рестораны, однако общественники говорят, что несколько исторических домов пойдут под снос. Речь, в частности, о хозяйственной постройке на территории Палат дьяка Украинцева и доме в стиле французского шато, который относится к нотопечатне и архиву Юргенсона. Несмотря на запрет суда, Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство бизнес-центра. В начале февраля на Хохловке начали устанавливать ограждения вокруг исторических домов, которые намереваются снести.