Брейк-данс включили в Олимпиаду, Эвересту добавили 86 см и другие новости дня

В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса — на 2000 меньше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 2,5 млн.

Роспотребнадзор посоветовал не принимать алкоголь 56 суток тем, кто хочет сделать прививку от коронавируса. А точнее — за две недели до вакцинации и в течение 42 дней после нее.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. А еще в нижнюю палату внесли законопроект, запрещающий разглашать данные о силовиках, судьях и чиновниках.

«Проект» выяснил, что Владимиру Путину построили два одинаковых кабинета в Сочи и Подмосковье, чтобы никто не знал, где он находится. «Сибур» рассказал, что предполагаемый бывший зять президента — Кирилл Шамалов — действительно получил 3,8% акций компании за 100 долларов.

В Петербурге появилась «Карта сопротивления». На ней указаны бары и кафе, которые отказываются закрываться в новогодние праздники.

МОК включил брейк-данс и серфинг в программу летней Олимпиады в 2024 году. Олимпийский комитет также сократил общую квоту спортсменов до 10 500 человек.

Китай и Непал пришли к соглашению по поводу высоты Эвереста. Гора оказалась почти на метр выше, чем считалось раньше, — 8848,86 метра.

BlaBlaCar ввел плату для пассажиров за свои услуги. Платформа будет брать комиссию за бронирование поездок.

Япония профинансирует сервисы для знакомств на базе ИИ. Таким способом в стране хотят повысить рождаемость.

Apple представила свои первые большие наушники AirPods Max. В России они будут стоить 62 990 рублей.

Google запустил в России подписку на приложения и игры. «Яндекс» объединил сервисы «Карты» и «Навигатор».

Вышла книга для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики». Она рассчитана на семьи, в которых родители хотят наладить отношения с детьми, несмотря на свою зависимость.

Гвен Стефани выпустила новую песню «Let Me Reintroduce Myself». Сингл станет частью будущего альбома артистки.

Избранные работы художников превратились в коллекцию на выставке «Вещи» в галерее Anna Nova. Экспозиция открылась 8 декабря.