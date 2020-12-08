Брейкданс и серфинг войдут в программу летней Олимпиады в 2024 году

Брейкданс, скейтбординг, серфинг и скалолазание пополнят программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Исполнительный комитет МОК принял решение об этом 7 декабря на заседании. Тогда же было решено сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тыс. человек.

Сильнее всего это отразилось на тяжелой атлетике: наиболее квота сократилась именно в этой дисциплине. Такое решение приняли из‑за «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта».

В МОК также отметили, что пребывание тяжелой атлетики в программе летней Олимпиады 2024 года остается «предметом постоянного пересмотра».

Кроме того, комитет сильно урезал квоту боксеров, из‑за того что признание Международной федерации любительского бокса (AIBA) в МОК приостановлено.

7 декабря МОК временно отстранил руководство олимпийского комитета Беларуси от игр, а также Александра Лукашенко. В организации посчитали, что нынешнее руководство Национального олимпийского комитета Беларуси не спасает спортсменов от политической дискриминации.