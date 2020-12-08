Вышла книга для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики»

Сотрудники фонда Андрея Рылькова Елена Ремнева, Максим Малышев и ЛГБТ-активист Тимофей Созаев выпустили книгу для детей и подростков «Если родители употребляют наркотики». Ее можно прочитать бесплатно онлайн или скачать на сайте.

У книги есть пометка «18+» в расчете на то, что несовершеннолетние будут читать ее с родителями. Ремнева и Малышев выяснили за годы работы, что у многих людей, употребляющих наркотики есть дети, и решили сделать «Семейный проект» для помощи таким семьям.

«Мы поняли, что в жизни этих детей очень много лжи. Лжи по поводу того, что происходит с родителями. Наркозависимость настолько табуированная и закрытая тема, что родители не могут говорить об этом, вместо этого идут на какие‑то недомолвки и ложь: «Папа на два года в командировке», «Мама много работает». Никто открыто про свою зависимость с подростками не говорит, потому что у родителей нет слов и инструментов для этого», — рассказал «Таким делам» Малышев.

По словам авторов, у семей с наркозависимыми родителями есть некоторые особенности, но люди хотят наладить взаимоотношения со своими детьми. Для создания книги Малышев и Ремнева провели 15 глубинных интервью. Беседы прошли с отцами и матерями с зависимостью, с людьми из сообщества анонимных наркопотребителей, которые завязали, и с теми, кто вырос в семьях с зависимыми родителями. Тимофей Созаев, который раньше был учителем, затем переработал полученные тексты.

6 декабря в 18.00 по московскому времени начнется онлайн-трансляция, во время которой общественные деятели, правозащитники и художники в рамках благотворительного аукциона «Выручай!» проведут паблик-ток на тему «Почему нужно помогать осужденным за наркотики?». Они поговорят об антинаркотической политике, системе наказаний и опыте лишения свободы.