Китай и Непал договорились о высоте Эвереста. Гора стала почти на метр выше, чем считалось раньше

Власти Китая и Непала согласовали между собой новейшие данные о высоте горы Эверест (Джомолунгма). Теперь она составляет 8848 метров и 86 сантиметров, передает Би-би-си.

Страны разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста после того, как Китай в 2005 году озвучил собственное измерение в 8844,04 метра. Дело в том, что китайские исследователи измерили пик и уже отдельно глубину снежного и ледяного покрова, которая составила 3,5 метра. При этом Непал считал, что рассчитывать высоту горы нужно вместе со снежной шапкой.

Эверест находится на границе Китая и Непала. Из‑за разницы в высоте страны к тому же не могли подписать протокол о границе.

В прошлом году государства договорились о совместном измерении Эвереста. Поводом стало предположение ученых — они посчитали, что гора могла уменьшиться из‑за землетрясения в 2015 году.

Прежде общепризнанным значением высоты Эвереста считалось 8848 метров. Такое измерение получила еще в 1954 году геологическая служба Индии.