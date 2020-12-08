BlaBlaCar ввел плату для пассажиров за свои услуги

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar ввел комиссию за бронирование поездок. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Сначала плату будут взимать только при бронировании дальних поездок, а в течение нескольких месяцев новая система заработает для всех поездок.

Директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров рассказал, что пользователи по-прежнему смогут бесплатно пользоваться приложением и просматривать возможные поездки, однако забронировать поездку можно будет только после оплаты сервисного сбора. Его стоимость будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест.

После оплаты у клиента будет 24 часа, чтобы зарезервировать поездку. Если по каким‑то причинам бронирование не удастся, сервисный сбор будет возвращен.

«Для нас важно сохранять высококонкурентную позицию по цене, потому что очень важная мотивация для наших пользователей — это возможность сэкономить на поездке, мы это осознаем и мы планируем это преимущество сохранять. <…> Да, для пассажира это приведет к некоторому увеличению общей суммы, которую он платит. При этом важно помнить, что мы ограничиваем стоимость поездок, она у нас исходно весьма и весьма низкая. Для нас важно, чтобы даже после этого сервисного сбора цены оставались конкурентными для пассажиров», — сказал Добров.