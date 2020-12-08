Google запустил в России подписку на приложения и игры

Google запустил в России подписку Play Pass на приложения и игры в Google Play, в которой нет встроенных покупок и реламы. Об этом сообщается на сайте онлайн-магазина.

Оформить подписку в Google Play уже появилась у некоторых пользователей, отмечает vc.ru. Им предлагают пробный месяц бесплатно. Подписка на сервис стоит в России 149 рублей в месяц и 1339 рублей в год. К семейной подписке можно подключать до пяти человек.

Play Pass впервые появился в США в сентябре 2019 года. В латиноамериканском блоге корпорации говорится, что по подписке доступно более 700 игр и приложений.

Ранее Google назвал лучшие приложения 2020 года. В списке сразу несколько сервисов для релакса, Zoom, музыкальные, видео- и фоторедакторы.