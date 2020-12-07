Отдельные работы превратятся в коллекцию на выставке «Вещи» в Anna Nova Gallery

В художественной галерее Anna Nova Gallery 8 декабря откроется выставка «Вещи». Ее экспозиция объединит более 50 произведений: инсталляции, фотографии, видео, живопись и графику.

На выставке будут представлены работы из коллекций Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Куратором мероприятия стал Алексей Масляев.

Среди художников, чьи работы можно будет увидеть на мероприятии — Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Илья Федотов-Федоров, Егор Крафт и Александр Дашевский. Также на выставке будут представлены произведения Евгения Антуфьева, Сергея Браткова, Павла Отдельнова, Лизы Бобковой, Никиты Селезнева, Тимофея Ради и других современных российских деятелей искусства.

Тематически выставка будет поделена на три части. На первом этаже покажут отобранные куратором произведения, которые не входят частные собрания. На втором и третьем — работы, которые коллекционеры выбрали из коллекций друг друга и хотели бы видеть в собственных собраниях.

Как отмечают организаторы, такой подход помогает продемонстрировать процесс превращения вещей в коллекцию. А коллекция, в свою очередь, это публичное высказывание, которое формирует ландшафт современное русское искусство, уверены представители выставки.