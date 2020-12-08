«Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты»

«Яндекс» объединил приложения «Карты» и «Навигатор», чтобы пользователи не переключались между ними. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.
«Карты» покажут ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если водитель знает, куда ехать, «Навигатор» будет давать подсказки и без построенного маршрута. Оповещения продолжатся, даже если свернуть приложение или выключить экран.
Разработчики также обновили дизайн навигации «Карт» — он стал более адаптивным для водителей: элементы управления отображаются крупнее, дороги стали контрастнее, а высота зданий ниже.
«При этом «Навигатор» по-прежнему остается отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей», — заявил руководитель сервиса «Карт» Олег Левчук.
Ранее «Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций московского метро. Информацию можно увидеть при построении маршрута или выборе станции. Количество людей определяется по плотности GPS-сигналов около станции и ответам пассажиров, которые уже некоторое время оценивают количество людей в метро в приложении.