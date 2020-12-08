«Яндекс» добавил «Навигатор» в «Карты»

«Яндекс» объединил приложения «Карты» и «Навигатор», чтобы пользователи не переключались между ними. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

«Карты» покажут ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Если водитель знает, куда ехать, «Навигатор» будет давать подсказки и без построенного маршрута. Оповещения продолжатся, даже если свернуть приложение или выключить экран.