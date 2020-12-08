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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий полиции

Анастасия Цой
Сегодня в 18:28

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В пояснительной записке говорится, что закон направлен в первую очередь «на усиление прав и законных интересов граждан».

Если закон будет принят, полицейские смогут:

— применять при задержании оружие;

— вскрывать автомобили;

— оцеплять строения, жилые помещения и территории;

— проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания;

— представляться задержанному после прекращения им противоправных действий.

Полицейские смогут применять оружие «при действиях задерживаемого, дающих основания расценить их как угрозу нападения».

Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов смогут вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС и угрозе теракта. Владелец автомобиля должен быть оповещен о случившемся в течение 24 часов.

В границах оцепления полицейские смогут досматривать граждан и автомобили. Если человек откажется проходить досмотр, его могут не пустить в оцепленный участок или не выпустить из него.

«Все, что здесь предлагается, вынашивалось годами. Мы создаем нормальные, законные условия для своей деятельности. Надо, чтобы не было правовых «пробелов», чтобы сотрудник полиции действовал строго по инструкции», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Летом ведомственная газета МВД «Щит и меч» опубликовала статью, в которой объяснялось, почему расширение прав полицейских необходимо, а в качестве аргументов приводились ссылки на несуществующие американские законы.

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