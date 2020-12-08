Президенту Владимиру Путину построили два одинаковых кабинета на даче «Бочаров ручей» на Черном море и в подмосковной резиденции «Ново-Огарево» — чтобы россияне не знали, где он. Об этом пишет «Проект» со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что Путин находится в Сочи минимум с конца лета из‑за пандемии. Кремль скрывал его реальное местоположение, поскольку «народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней». Поэтому в Сочи решили построить для президента копию подмосковного кабинета.
2 ноября Путин из своего кабинета общался по видеосвязи со школьниками. Согласно информации на сайте Кремля, в этот момент он был в «Ново-Огарево». Однако команда, обеспечивающая работу президента, в тот день находилась в Сочи, рассказал источник «Проекта».
По данным сервиса Flightradar24, 3 ноября самолет «Россия» с номером RSD 143, на котором летает Путин, вылетел из Сочи в Петербург. Но в администрации президента пишут, что все предшествующие дни он работал в своей подмосковной резиденции.