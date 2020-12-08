Президенту Владимиру Путину построили два одинаковых кабинета на даче «Бочаров ручей» на Черном море и в подмосковной резиденции «Ново-Огарево» — чтобы россияне не знали, где он. Об этом пишет «Проект» со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Путин находится в Сочи минимум с конца лета из‑за пандемии. Кремль скрывал его реальное местоположение, поскольку «народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней». Поэтому в Сочи решили построить для президента копию подмосковного кабинета.