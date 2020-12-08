Япония начнет развивать ИИ-сервисы для знакомств. Так в стране хотят повысить рождаемость

Япония профинансирует дейтинговые сервисы на базе искусственного интеллекта, чтобы повысить уровень рождаемости. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на сообщение правительства страны.

В следующем году власти направят 2 млрд йен (1,6 млрд рублей) местным органам самоуправления, в которых действуют службы знакомств. Многие префектуры предлагают такую услугу — можно прийти и заполнить анкету, указав только возраст и желаемый доход потенциального партнера. И лишь некоторым органам анализировать данные помогает ИИ — он учитывает более сложные факторы, такие как хобби и ценности.

«Большую часть субсидий мы выделим тем местным органам, которые используют сервисы знакомств на основе ИИ. Мы надеемся, что это поможет остановить снижение рождаемости в стране», — рассказали в правительстве.

По словам антрополога Сатико Хоригути, повысить уровень рождаемости можно и другими способами. Например, помочь малоимущей молодежи. Согласно ее исследованию, низкий заработок снижает интерес к романтическим отношениям среди молодых японцев.

В прошлом году число новорожденных в Японии упало до рекордно низкого для страны уровня — там родилось меньше 865 тыс. детей. По прогнозам властей, население страны может сократиться к концу столетия до 53 млн, в то время как пиковое значение в 2017 года составляло 128 млн.