В Госдуму внесли законопроект, запрещающий разглашать данные о силовиках, судьях и чиновниках

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому запрещается распространять сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни силовиков, судей, чиновников, а также членов их семей. Ознакомиться с законопроектом можно на сайте Государственной думы.

В частности, поправки защитят от разглашения частных сведений судей, полицейских, следователей, сотрудников СВР, ФСБ, ФСИН и ФССП, таможенников, работников Росфинмониторинга, администрации президента, Счетной палаты и некоторых чиновников — должностных лиц субъектов и муниципалитетов.

Авторы законопроекта — депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин, а также парламентарий от фракции ЛДПР Дмитрий Савельев. Поправки, предложенные ими, внесут изменения в Федеральный закон «О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Согласно действующей редакции, информация о частной жизни и собственности должностных лиц является конфиденциальной, если существует угроза жизни. Законопроект предлагает отказаться от этого правила и запретить разглашать частные сведения о должностных лицах, даже если никакой угрозы их жизни или здоровью нет.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в интернете в последнее время часто появляется информация о чиновниках, силовиках и военных — а это, в свою очередь, «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий». Авторы законопроекта считают, что публикация таких сведений «препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».