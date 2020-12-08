Гвен Стефани выпустила новую песню «Let Me Reintroduce Myself»

NME отмечает, что пластинка, название и дата выхода которой пока не раскрываются, будет вдохновлена музыкой регги.

В этом году Гвен Стефани приняла участие в сборнике ремиксов на песни Дуа Липы. На релизе также отметились Мадонна, Марк Ронсон, Мисси Эллиотт, Blackpink и многие другие.

Театральное продюсерское бюро «Okko Театр», входящее в состав мультимедийного сервиса Okko, представит документальный фильм «Алиса. Волнение», приуроченный ко дню рождения народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Проект снят режиссером Денисом Клеблеевым в период репетиций и премьерного показа спектакля «Волнение», главную роль в котором сыграла Алиса Бруновна. Пьеса «Волнение» была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Фрейндлих в год 35-летия ее службы в БДТ имени Г.А.Товстоногова и 100-летия театра. Уникальные видеохроники позволяют зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть ее в кругу семьи и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны. Соавтором сценария и продюсером фильма выступил ее внук Никита Владимиров. Фильм «Алиса. Волнение» будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 8 декабря.