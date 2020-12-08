В Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары, отказавшиеся закрыться в праздники

В Петербурге появилась «Карта сопротивления». В ней указаны бары и кафе, которые отказываются прекратить работу в новогодние праздники. Об этом сообщил «РБК».

На сайте проекта уже появились названия более 40 заведений, выступивших против коронавирусных ограничений в городе. По словам организатора движения Александра Коновалова, вскоре к ним присоединятся еще до 200 ресторанов и рюмочных.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании карты.

Власти Петербурга предписали всем заведениям общепита прекратить функционировать с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января ограничить время работы — не принимать посетителей с 19.00 до 6.00.