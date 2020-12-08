В России выявили 26 097 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 097 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 2045 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Нижегородской областях, Республике Карелия, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской областях и Вологодской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 515 009. За последние сутки вылечились 24 938 человек, за все время — 1 981 526. За сутки умерли 562 пациента, за все время — 44 159.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 67,6 млн человек, 1,5 млн из них умерли, 43,5 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (14,9 млн). Далее — Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,6 млн).