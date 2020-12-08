Apple представила свои первые большие наушники AirPods Max. Их стоимость в России — 62 990 рублей

Компания Apple представила AirPods Max — свои первые большие наушники. Их стоимость в российском магазине — 62 990 рублей. У аксессуара есть активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер и «пространственное аудио». Они оснащены телескопическими дужками и широкой верхней частью для уменьшения давления на голову. Чашки сделаны из анодированного алюминия и могут поворачиваться независимо друг от друга.

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Колесиком Crown можно точно настраивать громкость, включать и останавливать воспроизведение, переключать композиции, отвечать на звонки и активировать Siri. Для шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть улавливают внешние шумы, два оценивают звук, который слышит пользователь. У наeшников 40-миллиметровый динамический драйвер, который обеспечивает насыщенное звучание. Они, как и остальные модели серии AirPods Pro, получили чип H1.

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AirPods Max будут доступны в пяти цветах — «космическом сером», серебряном, небесном синем, зелёном и розовом. Предзаказать их в США можно с 8 декабря, начало продаж намечено на 15 декабря. Дата старта продаж в России пока неизвестна. В октябре Apple сразу после анонса новых iPhone изменила цены на целый ряд продуктов в России: подорожали AirPods, AirPods Pro, Apple TV, а также зарядный чехол Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro. Повышение цен на наиболее доступные AirPods составило почти 20% — теперь они стоят 15 990 рублей вместо прежних 13 490 рублей. Версия наушников с шумоподавлением подорожала с 20 990 до 24 990 рублей.