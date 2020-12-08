Желающим привиться от коронавируса рекомендовали не пить алкоголь 56 дней

Желающим сделать прививку от коронавируса рекомендовали не принимать алкоголь 56 суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Планирующим принять вакцину стоит отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и на 42 дня после нее, уточнила Попова. Такой временной промежуток связан с выработкой организмом иммунитета к коронавирусу.

«Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего дня — это период формирования иммунитета, и в этот момент надо еще поберечься», — сказала глава Роспотребнадзора в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Попова добавила, что употребление алкоголя заставляет напрягаться всю систему дезинтоксикации организма — а это, в свою очередь, снижает иммунитет.

Об ограничениях, связанных с алкоголем в контексте прививки от коронавируса, говорила ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она рекомендовала не пить алкогольные напитки в течение 42 дней.

В Москве вакцинация от коронавируса началась 5 декабря (записаться можно было еще днем ранее). Столичные власти также выдвинули некоторые требования для тех, кто хочет получить вакцину: у них не должно быть хронических заболеваний, они не должны болеть ОРВИ в последние две недели и делать другие прививки в течение месяца. К вакцинации не допускают беременных и кормящих женщин. В целом привиться от коронавируса могут россияне от 18 до 60 лет — однако первыми вакцину получат люди из групп риска.