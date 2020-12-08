«Сибур»: Кирилл Шамалов действительно получил 3,8% акций компании за 100 долларов

Член совета директоров и заместитель председателя правления компании «Сибур» и правда заплатил за 3,8% акций около ста долларов (что в несколько миллионов раз ниже их реальной стоимости). Об этом пишет РБК со ссылкой на слова главы «Сибура» Дмитрия Конова.

Конов уточнил, что в сделке было еще несколько условий: во-первых, Шамалов получил акции в рамках программы мотивации для топ-менеджмента. Глава «Сибура» заявил, что цену в 100 долларов таким образом «некорректно считать отражением стоимости».

Также, по словам Конова, Шамалов наряду с другими принимавшими участие в программе топ-менеджерами взял на себя часть долга Themis Holdings — владельца акций «Сибура».

Кроме того, Шамалов должен был отказаться от компенсации в рамках программы мотивации (а именно виртуальных акций), которая действовала при прежнем собственнике, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным РБК, четыре топ-менеджера «Сибура», в число которых тогда еще не входил Шамалов, стали совладельцами предприятия, после того как его продали Леониду Михельсону в 2010 году. Изначально их доля составляла 5% акций, но в 2013 резко увеличилась до 17,5% — тогда к ним уже присоединился Шамалов.

Издание «Важные истории» назвало Шамалова предполагаемым бывшим зятем президента России Владимира Путина. Оно также связало покупку акций «Сибура» Шамаловым с его женитьбе на дочери российского лидера. В Кремле назвали эти сведения «подгонкой слухов, не имеющих ничего общего с реальностью».