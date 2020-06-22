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Приговор фигурантам дела «Сети», новый клип Twenty One Pilots и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:28

В Петербурге фигуранты дела «Сети» Виктор Филинков и Юлий Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии, их признали виновными в организации террористического сообщества. После вынесения приговора полиция задержала более 20 человек у здания окружного военного суда.

В России за последние сутки выявили 7600 новых пациентов с COVID-19. При этом ВОЗ объявила о суточном рекорде числа заболевших коронавирусом по всему миру.

Прокурор запросил для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии по делу «Седьмой студии». Российские деятели искусства написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором попросили Минкульт отозвать иск.

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова допросили о «московском деле» и акциях протеста летом 2019 года. После выхода из ОВД его снова задержали. В результате Верзилова арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

В Москве задержали активистов, выступающих против поправок к Конституции и «фашизации страны». Они хотели возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной войны. Он назвал этот день — 22 июня — «знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным», а также поблагодарил Путина «за его труды».

Центризбирком призвал голосовать по поправкам к Конституции при помощи сексистского ролика. В нем мужчина, проголосовавший «за Конституцию», просит свою жену, весь день убиравшуюся в квартире, «сделать хоть что‑нибудь полезное» — сходить проголосовать.

Российская инстаграм-блогер Анастасия Тропицель погибла в результате аварии на Бали. Она не справилась с управлением спортивного мотоцикла и врезалась в ограждение.

Джастин Бибер подаст в суд на женщину, обвинившую его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что Бибер грубо приставал к ней в отеле в 2014 году, в ответ певец предъявил сразу несколько доказательств того, что его в отеле тогда даже не было.

Вышел трейлер шпионского боевика «King’s Man: Начало» — предыстории франшизы «Kingsman». В нем британские суперагенты сражаются с Григорием Распутиным.

Twenty One Pilots запустили первый «бесконечный» клип, собранный из фанатских видео, — «Level of Concern», а Gruppa Skryptonite опубликовала новый сингл «Жизнь не любит».

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic пройдет 27 июня — впервые он будет полностью в онлайн-формате. Хедлайнером мероприятия выступит Элизабет Таскер ― астрофизик и автор бестселлера «Фабрика планет. Экзопланеты и поиски второй Земли».

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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