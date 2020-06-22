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Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии

Сегодня в 12:45

Прокурор запросил для режиссера Кирилла Серебренникова 6 лет колонии по делу «Седьмой студии». Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, гособвинитель во время прений в Мещанском районном суде Москвы попросил в дополнение к заключению оштрафовать режиссера на 800 тыс. рублей. Для остальных членов дела прокурор попросил наказание от 4 до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова.

Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело. Не так давно была проведена третья экспертиза по делу, она подтвердила хищения (предыдущие экспертизы факт растраты опровергли). Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее результатам.

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