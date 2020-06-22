Джастин Бибер подаст в суд на женщину, обвинившую его в сексуальных домогательствах

Певец Джастин Бибер собирается привлечь к ответственности женщину, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Он представил в твиттере доказательства своей невиновности.

«Каждое обвинение в сексуальных преступлениях следует воспринимать очень серьезно, и именно поэтому мой ответ очень важен. Тем не менее эта история не могла произойти фактически, поэтому я работаю с руководством Twitter и властями, чтобы привлечь к ответственности человека, распустившего эти слухи», — заявил Джастин Бибер.

Вечером в субботу некая Даниэль запостила в твиттере историю, как 9 марта 2014 года (тогда ей был 21 год) Джастин Бибер якобы грубо приставал к ней в отеле Four Seasons в городе Остин штата Техас.

Певец в свою очередь выпустил серию твитов с доказательствами, что его не было в том отеле ни 9, ни 10 марта. Среди этих доказательств — чеки из другого отеля, переписка с арендатором на Airbnb, подтверждение от менеджера Four Seasons, что Бибера не было на территории отеля 9 марта и он не заселялся туда 9 или 10 марта.

«Слухи слухами, но сексуальные домогательства — это то, к чему я отношусь серьезно. Я хотел бы высказаться сразу, но слишком уважаю жертв настоящих сексуальных преступлений, поэтому решил для начала собрать все факты по этому делу, а уже потом делать какие‑либо заявления», — написал Бибер.

Он признался, что обычно спокойно реагирует на подобные обвинения, так как они преследуют его всю карьеру, однако на этот раз, посоветовавшись с женой и своей командой, все же решил разобраться с ними.