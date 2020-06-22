У суда в Петербурге задержали более 20 человек после приговора по делу «Сети»*

Полиция в Петербурге задержала более 20 активистов у здания окружного военного суда, где вынесли приговор петербургским фигурантам дела «Сети»* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Как пишет «ОВД-Инфо», задержания начались почти сразу после вынесения приговора.

По данным «МБХ медиа», было задержано как минимум 26 человек, среди них — Яна Сахипова, жена Юлия Бояршинова. Автозаки с задержанными доставили к отделам полиции № 78 и № 1 «Адмиралтейский».