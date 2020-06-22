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У суда в Петербурге задержали более 20 человек после приговора по делу «Сети»*

Семён Гудошников
Сегодня в 14:25

Полиция в Петербурге задержала более 20 активистов у здания окружного военного суда, где вынесли приговор петербургским фигурантам дела «Сети»* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Как пишет «ОВД-Инфо», задержания начались почти сразу после вынесения приговора.

По данным «МБХ медиа», было задержано как минимум 26 человек, среди них — Яна Сахипова, жена Юлия Бояршинова. Автозаки с задержанными доставили к отделам полиции № 78 и № 1 «Адмиралтейский».

22 июня суд в Петербурге приговорил фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии соответственно. Они были признаны виновными по части 2 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества). Филинков настаивает на своей невиновности и утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его. Бояршинов признал вину, однако известно, что его избивали в изоляторе. Следственный комитет проигнорировал эту информацию.

В феврале семеро фигурантов дела из Пензы получили сроки от 6 до 18 лет колонии. Чтобы больше узнать о деле «Сети», можно посмотреть фильм Евгения и Екатерины Малышевых «Как не стать террористом» (мы публиковали его пересказ) и прочитать наши материалы (мы собрали их все здесь).

*«Сеть» — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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