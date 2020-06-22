ЦИК призвал голосовать за Конституцию при помощи сексистского ролика

По сюжету, женщина моет полы, пока дети раскидывают игрушки, а ее муж лежит на диване и смотрит в айпад. Она просит мужа сделать хоть что‑нибудь в выходной день. Мужчина соглашается, надевает куртку и уходит. Когда он возвращается в квартиру, женщина укладывает детей спать. На вопрос, где он был, мужчина отвечает, что «голосовал за Конституцию», а затем просит жену «сделать хоть что‑нибудь полезное» и тоже сходить проголосовать.

В телеграм-канале Центризбиркома появился агитационный ролик, который призывает сходить на голосование по поправкам в Конституцию.

Журналистка и автор телеграм-канала «Дочь разбойника» Настя Красильникова заявила, что ей горько за Россию из‑за такого сексистского ролика. «Мне горько за мою страну по тысяче причин, и вот эта топорная, оскорбительная для женщин, сляпанная на наши налоги реклама — одна из них», — отметила она.

Это не первый спорный ролик, который агитирует принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. В начале июня РИА ФАН выпустило ролик, где необходимость поправок объясняется через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Позже пародию на этот ролик снял Иван Ургант, а оригинал видео начал блокировать ютьюб за дискриминационные высказывания.