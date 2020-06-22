перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джастин Бибер подаст в суд на женщину, обвинившую его в сексуальных домогательствах 13:49
Глава НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года 13:15
Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова 6 лет колонии 12:45
mediazzzona/YouTube Фигуранты дела «Сети»* Филинков и Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии
Фигуранты дела «Сети»* Филинков и Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии 12:44
Почти треть миллениалов опасается брать ипотеку 11:55
Артисты, музыканты и писатели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии» 11:22
В России уже неделю за сутки выявляют менее 8000 случаев заражения коронавирусом 10:59
ВОЗ объявила о суточном рекорде числа заболевших коронавирусом по всему миру 10:59
«Цифровое сопротивление не заканчивается». Павел Дуров — о борьбе с цензурой в Иране и Китае
«Цифровое сопротивление не заканчивается». Павел Дуров — о борьбе с цензурой в Иране и Китае 9:40
Заговоры и Распутин в новом трейлере «King’s man: Начало» 9:25
Обыски у Верзилова и Маркина проходили из‑за «московского дела» 8:58
Задержание Петра Верзилова, день рождения Виктора Цоя и другие новости дня Вчера в 20:08 Дайджест
Петра Верзилова допрашивают по делу о призывах к экстремизму Вчера в 19:18
Аля Аллоха В честь дня рождения Виктора Цоя в Москве и Петербурге прошли акции #цойжив
В честь дня рождения Виктора Цоя в Москве и Петербурге прошли акции #цойжив Вчера в 18:42
Ксения Собчак выпустила пародию на видео про поправки к Конституции от Плющенко и Рудковской Вчера в 18:16
Петра Верзилова задержали сотрудники Центра «Э». У Игоря Маркина и в его галерее «Арт 4» идут обыски Вчера в 18:00
Терстон Мур из Sonic Youth анонсировал свой новый альбом на осень и выпустил песню с него Вчера в 15:23
Снуп Догг и кантри-певец Уилли Нельсон выпустят трек о равенстве и братстве Вчера в 15:06
Noize MC/Instagram Noize MC выпустил вторую часть трека «За гранью здравого смысла» его альтер эго
Noize MC выпустил вторую часть трека «За гранью здравого смысла» его альтер эго Вчера в 14:41
Константин Богомолов призвал министра культуры заняться делом «Седьмой студии» Вчера в 12:59
Отключить рекламу

Артисты, музыканты и писатели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Илья Голубев
Сегодня в 11:22

Деятели искусства и культуры России написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, где попросили отозвать иск ее ведомства по делу «Седьмой студии», сообщает «Интерфакс».

«Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия — подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК», — утверждается в письме.

Из‑за этих нарушений в судебном процессе авторы обращения убеждены «в абсолютной невиновности» своих коллег. В тексте письма также есть вопросы к Минкульту — например, почему ведомство согласилось с результатами третьей экспертизы по делу, которая подтвердила хищения, хотя предыдущие экспертизы факт растраты опровергли, но их данные не были учтены. Также авторы указывают на ошибки, которые допустила эксперт. Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее выводам.

Под письмом уже подписались более 3700 человек, среди них — режиссер Павел Лунгин, музыканты Юрий Бутусов и Андрей Макаревич, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, актер Данила Козловский, писательница Татьяна Толстая, телеведущий Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин и другие.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Добро пожаловать в Рим
Итальянская комедия о столкновении социальных слоев
фотография
Игорь Мухин: Наши 1990-е. Время перемен
Классик постсоветской уличной фотографии
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
рок
Alt-J
Английские рок-звезды, в которых нет ничего звездного
триллер
Афера в Майами
Триллер о кубинских шпионах в постановке Оливье Ассайяса
электроника
«Awakenings Festival 2020»: Nina Kraviz, Amelie Lens, Maceo Plex (онлайн-трансляция)
Онлайн-версия главного техно-фестиваля Нидерландов

Другие материалы по темам

Теги
Минкультуры
Интерфакс
Люди
Андрей Макаревич
Ольга Любимова
Павел Лунгин
Юрий Бутусов
Константин Богомолов
Данила Козловский
Татьяна Толстая
Леонид Парфенов
Антон Долин
Кирилл Серебренников
Алексей Малобродский
Софья Апфельбаум
Нина Масляева
Юрий Итин
Екатерина Воронова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить