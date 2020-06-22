Артисты, музыканты и писатели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Деятели искусства и культуры России написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой, где попросили отозвать иск ее ведомства по делу «Седьмой студии», сообщает «Интерфакс».

«Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия — подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК», — утверждается в письме.

Из‑за этих нарушений в судебном процессе авторы обращения убеждены «в абсолютной невиновности» своих коллег. В тексте письма также есть вопросы к Минкульту — например, почему ведомство согласилось с результатами третьей экспертизы по делу, которая подтвердила хищения, хотя предыдущие экспертизы факт растраты опровергли, но их данные не были учтены. Также авторы указывают на ошибки, которые допустила эксперт. Ассоциация театральных критиков уже выразила «категорическое недоверие» к ее выводам.

Под письмом уже подписались более 3700 человек , среди них — режиссер Павел Лунгин, музыканты Юрий Бутусов и Андрей Макаревич, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, актер Данила Козловский, писательница Татьяна Толстая, телеведущий Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин и другие.

Уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии» было заведено в мае 2017 года. Его фигурантами стали Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТа Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их подозревают в хищении 133 млн бюджетных рублей. Масляева — единственная, кто признал вину, на ее показаниях строится дело.