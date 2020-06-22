Заговоры и Распутин в новом трейлере «King's man: Начало»

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила трейлер шпионского боевика «King's man: Начало» — предыстории франшизы «Kingsman». Российская премьера фильма запланирована на 17 сентября.
Картина расскажет о зарождении первой независимой организации супершпионов, которым сразу же придется сразиться с преступными гениями (включая Григория Распутина), планирующими новую войну.
Режиссером приквела выступил Мэттью Вон, автор оригинальных фильмов «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо». Роли исполнили Рэйф Файнс, Рис Иванс, Джемма Артертон и другие. Здесь вы можете посмотреть последний трейлер картины.
Фильмы серии «Kingsman» основаны на комиксе «The Secret Service» Марка Миллара и Дейва Гиббонса. Они рассказывают о членах сверхсекретной организации Kingsman, которая появилась после Первой мировой войны с целью защиты Британии и всего мира от глобальных угроз.