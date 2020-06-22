В Москве задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата

В Москве возле проспекта Сахарова и Мясницкой улицы задержали участников прогулки к Могиле Неизвестного Солдата. Задержание попало в трансляцию ютьюб-канала «Рупор Москвы».

Активисты хотели возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Они выступают против поправок к Конституции и «фашизации страны». По пути они скандировали лозунги с требованием отправить Владимира Путина в отставку.

По данным «ОВД-инфо», в автозаки попали как минимум 22 человека. Сперва их задерживали на проспекте Сахарова, а затем на Мясницкой улице, где полицейские перекрыли дорогу участникам акции.