Научно-популярный фестиваль Geek Picnic впервые пройдет онлайн

Научно-популярный фестиваль Geek Picnic состоится онлайн 27 июня — впервые за историю фестиваля. Стать гостем можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия.

Тема фестиваля в этом году — «Мультивселенная». На лекциях, мастер-классах и воркшопах из областей космологии, нейробиологии, психологии, IT и GameDev поговорят о присутствии в других пространствах, исследовании параллельных реальностей и погружении в иные миры, сообщают организаторы.

«Посетители Geek Picnic Online Multiverse попадут в мир далекого будущего, где смогут путешествовать между планетами и галактиками, перемещаться в любых направлениях не только в пространстве, но и во времени. Можно просто погулять по виртуальным мирам, а можно пройти космический квест», — рассказывают организаторы о собственной вселенной Geek Picnic на платформе Roblox.

Хедлайнером мероприятия выступит Элизабет Таскер ― астрофизик и автор бестселлера «Фабрика планет. Экзопланеты и поиски второй Земли». Она расскажет о возможном существовании других миров не только в параллельной вселенной, но и внутри нашей. На Geek Picnic обсудят вакцину и коронавирус, а вопрос влияния изоляции на мозг раскроют Алексей Паевский и Анна Хоружая.

Отдельной площадкой события станет блок Geek Kids, где будет исключительно детский контент. Все гости при регистрации получат две ссылки — на основную площадку и детскую.