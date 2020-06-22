Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали на 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Об этом сам Верзилов сообщил в твиттере.

Накануне дверь в квартиру Верзилова выломали сотрудники Центра «Э» и увезли его на допрос. Силовики также пришли с обысками в музей современного российского искусства «Арт 4» и в квартиру к его основателю Игорю Маркину.

В течение 13 часов Верзилова допрашивали в рамках «московского дела». «Сотрудников в основном интересовали вопросы про митинги, мои связи с Навальным, где я в то время находился и как именно «координировал беспорядки», — заявлял издатель «Медиазоны». По словам его адвоката, Верзилов проходит по «московскому делу» в качестве свидетеля.

После 13-часового допроса на выходе из ОВД у Верзилова случилась стычка с неизвестным молодым человеком. Очевидцы сообщали, что это был провокатор. В результате Верзилова вновь доставили в полицейский участок и завели на него административное дело о мелком хулиганстве. Поскольку у участников стычки не обнаружили повреждений, Верзилову вменили «грубую нецензурную брань». За нее суд и арестовал издателя «Медиазоны» на 15 суток.