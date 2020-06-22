«Жизнь не любит»: послушайте новинку от Gruppa Skryptonite

Вышла новая песня Gruppa Skryptonite — «Жизнь не любит». Послушать ее можно в «ВКонтакте», Apple Music и на «Яндекс.Музыке».

Новый сингл записан вместе с поп-соул-певицей Tayoka. «Запотели стекла, рисуй на них сердца./Захотелось в теплые места — и тут весна./Замерзшие джунгли из камней, где ты без сна», — читает в треке Скриптонит.