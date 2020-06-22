«Жизнь не любит»: послушайте новинку от Gruppa Skryptonite

Вышла новая песня Gruppa Skryptonite — «Жизнь не любит». Послушать ее можно в «ВКонтакте», Apple Music и на «Яндекс.Музыке».
Новый сингл записан вместе с поп-соул-певицей Tayoka. «Запотели стекла, рисуй на них сердца./Захотелось в теплые места — и тут весна./Замерзшие джунгли из камней, где ты без сна», — читает в треке Скриптонит.
Предыдущий сингл Gruppa Skryptonite — «КПСП» — вышел больше недели назад.
Ранее Gruppa Skryptonite перепела трек Скриптонита «Это любовь» на мотив «Ламбады». Музыканты выпустили видео, снятое в 360-градусном формате. Это не первый подобный клип, появившийся на канале Gruppa Skryptonite. Музыканты также опубликовали лайв-запись песни «Vchera noch’yu», треков «Podruga», «Beregom», «Priton» и «Suka tashit nas na dno».
Рэпер Скриптонит объявил о запуске нового проекта в августе 2018 года и сразу представил первую работу — песню «Глупые и ненужные». Gruppa Skryptonite — попытка артиста отойти от рэп-музыки, он заявлял: «Рэп как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать в формате рэпа, я не хочу лить воду в куплете на 16 строк, потому что так обязывают какие‑то каноны. У меня другой мусор в голове сейчас — и органично он смотрится в другом исполнении, на другую музыку».