Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. И «сердечно» поздравил россиян с этой датой. Запись речи священнослужителя есть на ютьюб-канале «России 24».

«Пусть Господь преклонит милость cвою над отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю», — заявил патриарх.

В своей речи Кирилл также поблагодарил президента России Владимира Путина «за его труды». По мнению патриарха, мирное время, в котором сейчас живет Россия, «является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших вооруженных сил».

Священнослужитель также призвал «держать сухим порох в наших пороховницах», чтобы развитие России было поступательным, и заявил, что у всех российских солдат должно быть «осознание необходимости положить свою жизнь за родину».

Во время речи рядом с патриархом стояли президент России Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу.

22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны. Она продлилась 1418 дней и унесла жизни примерно 27 млн советских граждан. К этой дате «Афиша Daily» опубликовала три стихотворения о войне и жизни после нее.