В России уже неделю за сутки выявляют менее 8000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 7600 новых пациентов с COVID-19, с начала пандемии в стране зарегистрировали уже 592 280 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией.

Умерли за эти сутки 95 человек с подтвержденным коронавирусом (8 206 — за все время пандемии), еще 4705 были выписаны (344 416 за все время). Больше всего новых случаев выявлены в Москве и Подмосковье (1068 и 506), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (295).