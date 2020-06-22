В России уже неделю за сутки выявляют менее 8000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 7600 новых пациентов с COVID-19, с начала пандемии в стране зарегистрировали уже 592 280 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за пандемией.
Умерли за эти сутки 95 человек с подтвержденным коронавирусом (8 206 — за все время пандемии), еще 4705 были выписаны (344 416 за все время). Больше всего новых случаев выявлены в Москве и Подмосковье (1068 и 506), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (295).
Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, уже почти 9 млн случаев заражения коронавирусом, хотя почти половина заболевших уже вылечилась от него. Тем не менее умерли 468 тыс. человек с COVID-19. Россия находится на третьем месте по числу заражений, на первом — США (2,2 млн), на втором — Бразилия (1 млн).