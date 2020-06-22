Обыски у Верзилова и Маркина проходили из‑за «московского дела»

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова 13 часов допрашивали в рамках «московского дела» об акциях протеста летом прошлого года. После выхода из ОВД Верзилов столкнулся с неизвестным молодым человеком, его снова задержали — на этот раз, за хулиганство — и отправили в другое ОВД на ночь, сообщает «Коммерсант».

«Все следственные действия я опрашивался на предмет установления меня как организатора «массовых беспорядков» 27 июля 2019 года. Сотрудников в основном интересовали вопросы про митинги, мои связи с Навальным, где я в то время находился и как именно «координировал беспорядки». На вопросы я не отвечал, воспользовался ст. 51 Конституции. Адвоката не пускали все 13 часов следственных действий, также не давали ни с кем связаться, все телефоны были еще в начале при обыске отобраны», — рассказал сам Верзилов.

Он также объяснил, что 27 июля находился в лагере «Камчатка» в Эстонии, где работал вожатым. Там Верзилов сфотографировался с президентом Эстонии, и этот снимок также заинтересовал правоохранителей. Информация о возможной подготовке протестной акции на параде Победы, ранее появившаяся в СМИ, не подтвердилась. Адвокат Верзилова также уточнил, что обыск у его подзащитного проходил без судебного решения, следователь объяснил это «срочностью».

Допрашивали Верзилова в ОВД «Красносельское», когда он покинул здание, у него случилась стычка с неизвестным молодым человеком, по словам очевидцев, это был провокатор — после столкновения Верзилова снова задержали и отправили в ОВД «Мещанское» за хулиганство (административное дело рассмотрят сегодня). Молодой человек тем временем сел в полицейскую машину, его увезли. Сотрудник полиции, сидевший за рулем, ответил журналистам, что «просто подвозит» его.

Утром 21 июня редакция «Медиазоны» сообщила, что ее издатель Петр Верзилов перестал выходить на связь, а незадолго до этого неизвестные — как теперь выяснилось, это были сотрудники Центра «Э» — выломали дверь в его квартиру. Силовики также пришли с обысками в музей современного российского искусства АРТ4 и в квартиру к его основателю Игорю Маркину. Эти обыски также связаны с «московским делом».