ВОЗ объявила о суточном рекорде числа заболевших коронавирусом по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 июля зафиксировала рекордный суточный прирост числа заболевших короновирусом с начала эпидемии. За 24 часа в мире было зафиксировано 183 тыс. новых заболевших, говорится в сообщении организации.

Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Южной и Северной Америке, отмечает организация.

Предыдущий рекордный суточный прирост был зарегистрирован 18 июня — тогда во всем мире заболели 181 тыс. человек. В течение нескольких недель до этого число заболевших за сутки возрастало примерно на 150 тыс. человек.

ВОЗ в своем сообщении отмечает, что общее число заболевших по всему миру на 22 июня составляет 8,7 млн человек. По данным Университета Джона Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 млн человек.

В ВОЗ считают, что из‑за отмены по всему миру ограничительных мер, принятых для сдерживания пандемии коронавируса, он перешел в новую, самую опасную фазу распространения.