Российская инстаграм-блогер Анастасия Тропицель погибла в аварии на Бали

Российская блогер Анастасия Тропицель с 1,2 млн подписчиков в инстаграме погибла в результате аварии на острове Бали. Об этом пишет РБК со ссылкой на посольство России в Индонезии.

Авария произошла 21 июня, около 14.00 по местному времени (10.00 — по московскому), в районе Кута. По предварительным данным, Тропицель не справилась с управлением спортивного мотоцикла и врезалась в ограждение. От полученных травм блогер скончалась на месте. Ей было 18 лет.

Девушка провела на Бали последние пять месяцев. Недавно она увлеклась мотоциклами и полтора месяца назад купила собственный байк. Тропицель встречалась с мотоинструктором, который описал в инстаграме обстоятельства трагедии: «Она ехала на своем байке около 80 км/ч, как вдруг начался воблинг, и байк улетел в бордюр. Когда я побежал к Насте, она была уже мертва».