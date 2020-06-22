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Российская инстаграм-блогер Анастасия Тропицель погибла в аварии на Бали

Семён Гудошников
Сегодня в 17:38

Российская блогер Анастасия Тропицель с 1,2 млн подписчиков в инстаграме погибла в результате аварии на острове Бали. Об этом пишет РБК со ссылкой на посольство России в Индонезии.

Авария произошла 21 июня, около 14.00 по местному времени (10.00 — по московскому), в районе Кута. По предварительным данным, Тропицель не справилась с управлением спортивного мотоцикла и врезалась в ограждение. От полученных травм блогер скончалась на месте. Ей было 18 лет.

Девушка провела на Бали последние пять месяцев. Недавно она увлеклась мотоциклами и полтора месяца назад купила собственный байк. Тропицель встречалась с мотоинструктором, который описал в инстаграме обстоятельства трагедии: «Она ехала на своем байке около 80 км/ч, как вдруг начался воблинг, и байк улетел в бордюр. Когда я побежал к Насте, она была уже мертва».

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Вчера погибла моя девочка, мой самый родной человек. Нет сил это переживать, хотелось бы поменяться с ней местами, но жаль что это невозможно. ⠀ Это случилось на моих глазах и до сих пор эта картина не покидает мой мозг. Она ехала на своем байке окол 80 км/ч, как вдруг начался воблинг и байк улетел в бордюр, когда я побежал к Насте, она была уже мертва. ⠀ Настя ездила раньше на скутере, я с ней познакомился, когда она мне написала, что тоже хочет ездить на мото и попросила научить ее, ведь это ее мечта. И в первый же день вчтречи с моей девочкой уже ощущалась та родственная связь, которая может перейти в глубокие чувства. ⠀ Хорошо ли Настя ездила? Я ей искренне говорил, что она ездит лучше и аккуратнее всех. Это последний человек на Бали, с кем это могло бы произойти. ⠀ Было бы ли безопаснее ей на скутере? Нет, скутер поймал бы расколбас еще сильнее. ⠀ Байк был тоже у Насти в отличном состоянии, она попросила поехать к ренталу чтобы просто заменить масло. ⠀ От расколбаса мотоцикла никто не застрахован, и хотя он случается 1 раз на 1000000 поездок, от него погибают даже высокопрофессиональные спортсмены. И сейчас неверотяно разрывается сердце от того, что такое стечение обстоятельств произошло у моей любимой светлой девочки. ⠀ Утром мы лежали, смотрели друг другу в глаза и у меня на глазах были слезы счастья от того, что среди всех людей мы выбрали друг друга и я ощущаю такое глубочайшее соединение душ. ⠀ Днем это были слезы величайшей боли, которую я не испытывал никогда, даже когда умер мой родной отец. ⠀ Сейчас это просто пустота и нежелание жить. Настя была той сильнейшей в моей жизни любовью, с которой хотелось жить. И сейчас, вместе с ее телом что-то умерло и у меня. Мне просто до крика хочется чтобы осталась та связь душ, которая была. И вчера ночью, когда я уже не мог плакать и просто лежал в кровати, я ощутил ясно ее объятия и любовь и ощущал всю ночь до рассвета. ⠀ Несколько событий у Насти произошло до этого, которыми я хочу поделиться, и раз мне пишут сейчас в личку столько людей, я думаю, что она хотела бы, чтобы вы знали. ⠀ Я напишу отдельным постом сейчас.

Публикация от Мотоинструктор на Бали (@viktoradjan)

Настя Тропицель — популярная блогер с 1,2 млн подписчиков в инстаграме и 380 тыс. подписчиков на ютьюбе. В своих блогах она рассказывала о своей жизни, путешествиях и давала советы на самые разные темы — как начать успешный бизнес или найти счастье в отношениях. В списке своих целей на 2020 год девушка указала путешествие на север Бали на мотоцикле.

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