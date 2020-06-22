Фигуранты дела «Сети»* Филинков и Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии

В Петербурге суд приговорил фигурантов дела «Сети»* Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к 7 и 5,5 годам колонии соответственно, сообщает «Медиазона» из зала суда. Прокуратура запрашивала для подсудимых 9 и 6 лет лишения свободы.

25-летний Филинков и 28-летний Бояршинов были признаны виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества). Филинков настаивает на своей невиновности и утверждает, что сотрудники ФСБ пытали его. Бояршинов признал вину, однако известно, что его избивали в изоляторе. Следственный комитет проигнорировал эту информацию.

У здания суда собрались несогласные с обвинением и сотрудники полиции. Недовольных активистов задерживает полиция, сообщается как минимум о пяти задержанных, среди них — Яна Сахипова, жена Юлия Бояршинова.