Twenty One Pilots запустили «бесконечный» клип, собранный из фанатских видео

Американская инди-группа Twenty One Pilots запустила первый «бесконечный» клип, собранный из фанатских видео — «Level of Concern».

Последний на данный момент альбом Twenty One Pilots ― «Trench» ― вышел в октябре 2018 года. К нескольким трекам с него группа выпустила клипы: «Levitate», «Nico and the Niners», «Chlorine», «Jumpsuit», «The Hype». Музыканты выпустили «Level of Concern» в апреле — это их первый опубликованный материал почти за два года. Летом они должны были выступить в России, но концерты пришлось перенести на год вперед из‑за пандемии коронавируса.

В 2016 году «Афиша Daily» поговорила с участниками Twenty One Pilots об их любимых фильмах, книгах и новой (на тот момент) музыке.