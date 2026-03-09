В Германии упал метеорит

Представитель национального оперативного центра по обеспечению безопасности воздушного пространства земли Северный Рейн-Вестфалия подтвердил информацию, но не дал подробностей. Между тем в соцсетях местные жители публикуют фото и видео небесного тела. «Кто-нибудь еще видел яркий огненный шар в небе?», «Он был невероятно низко», «Абсолютно красиво, и длинный огненный след! Вау!», «Вы тоже слышали громкий хлопок?» — пишут они. Сначала одни жители Германии решили, что произошла авиакатастрофа, другие предположили, что это может быть иранская ракета, но ни одна из этих версий не оказалась верной.