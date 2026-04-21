Из России в КНДР впервые можно будет добраться на автомобиле

На границе России и КНДР завершилась стыковка пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная. Движение по нему планируют запустить летом, сообщили в Минтрансе РФ. Автомобильное сообщение между странами появится впервые.



Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, а самого моста — 1 километр. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.