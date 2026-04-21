Почти треть россиян накопили до 50 тысяч рублей наличными

Почти 29% россиян имеют в запасе от 30 до 50 тыс. рублей наличными, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Выберу.ру». В опросе участвовали 3000 россиян в возрасте от 18 до 75 лет.



26% хранят от 50 до 100 тыс. рублей. Суммы от 100 до 150 тыс. рублей наличными есть в накоплениях у 21% россиян. Суммы выше 150 тыс. — лишь у 9%. Менее 30 тыс. рублей в копилке только у 15% участников исследования.



Большинство (46%) предпочитает держать деньги на счетах, выделяя небольшие суммы наличных для повседневных расходов. Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных. 11% придерживаются такого же формата, но хранят деньги не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными.



Аналитики также обнаружили новый мотив для хранения бумажных денег. 22% респондентов признались, что стали чаще снимать их для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай отключений интернета.



Недавно в России впервые совершили платеж с помощью цифрового рубля. Это новая форма российской валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги.